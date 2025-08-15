Корабли Северного флота провели учение со стрельбами в Баренцевом море

Корабельная пушка крейсера "Маршал Устинов" Фото: Павел Львов/РИА Новости

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Ракетный крейсер "Маршал Устинов" в сопровождении кораблей противоминной обороны и большой десантный корабль "Иван Грен" вышли в Баренцево море для отработки учебных стрельб в рамках командно-штабной тренировки, сообщил Северный флот в пятницу.

"В целях недопущения высадки морского десанта условного противника на островные территории России в Арктике экипаж крейсера отработал действия боевых расчетов корабля с выполнением стрельб главным ракетным комплексом "Базальт" по кораблям условного противника способом компьютерного моделирования", - говорится в сообщении пресс-службы флота.

По ее информации, отряд кораблей "противника" обозначил большой десантный корабль "Иван Грен".

В ходе практических действий экипаж "Маршала Устинова" отработал отражение атаки беспилотников самолетного типа. Стрельба по имитированным воздушным целям велась из артиллерийского комплекса "АК-630", уточнили в пресс-службе.

"Выход ракетного крейсера "Маршал Устинов" в море и проход по Кольскому заливу обеспечила корабельная тральная группа Кольской флотилии разнородных сил в составе базовых тральщиков "Ядрин" и "Котельнич", экипажи которых выполнили задачи противоминного обеспечения ракетного крейсера", - сообщили там.

По официальным данным, "Маршал Устинов" - ракетный крейсер проекта 1164, оснащен 16 пусковыми установками крылатых ракет, комплексами зенитного ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.

Большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 - головной корабль серии, может перевозить до 300 десантников, до 13 танков или до 36 бронемашин основных типов. На палубе корабля предусмотрено базирование двух вертолетов.

13 августа Северный флот заявил о начале командно-штабной тренировки с участием около 2 тыс. человек, до 14 кораблей и подлодок с практическими действиями в Баренцевом и Белом морях, на побережье Кольского полуострова и архипелага Новая Земля.

Во флоте сообщили, что в ходе тренировки будет проведена оценка уровня подготовки органов военного управления флота при решении задач обеспечения военной безопасности РФ в Арктике в ходе разрешения международного вооруженного конфликта. Также будут проанализированы навыки командующих (командиров) и штабов в планировании применения сил (войск) и управления ими при обороне военных объектов береговой инфраструктуры.