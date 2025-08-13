Северный флот начал тренировку с участием 2 тыс. человек в Баренцевом и Белом морях

В мероприятии также задействованы до 14 кораблей и подлодок

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Северный флот начал командно-штабную тренировку с участием около 2 тыс. человек, до 14 кораблей и подлодок с практическими действиями в Баренцевом и Белом морях, сообщила пресс-служба флота в среду.

"Практические действия органов военного управления и сил (войск) пройдут в акватории Баренцева и Белого морей, на побережье Кольского полуострова и архипелага Новая Земля", - говорится в сообщении пресс-службы.

По её информации, в тренировке задействованы до 2 тыс. человек, около 60 единиц боевой и специальной техники, до восьми летательных аппаратов, до 14 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

Во флоте заявили, что в ходе тренировки будет проведена оценка уровня подготовки органов военного управления флота при решении задач обеспечения военной безопасности РФ в Арктике в ходе разрешения международного вооруженного конфликта. Также будут проанализированы навыки командующих (командиров) и штабов в планировании применения сил (войск) и управления ими при обороне военных объектов береговой инфраструктуры.

"В рамках тренировки органы военного управления и силы (войска) Северного флота отрабатывают действия по управлению группировкой сил (войск) в ходе обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры арктического побережья Российской Федерации", - сказано в сообщении пресс-службы.

По ее данным, тренировка проходит в несколько этапов. "В настоящее время отрабатываются вопросы планирования применения экспедиционной группировки сил (войск) Северного флота для решения задач по защите береговой инфраструктуры на побережье Северного морского пути", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что мероприятия плановые и проходят под руководством командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова.