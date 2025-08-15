В России создадут реестр добросовестных производителей оборудования для очистки сточных вод

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Реестр добросовестных производителей промышленного оборудования для очистки загрязненных сточных вод создадут в сентябре 2025 года, сообщает пресс-служба Минприроды.

Реестр будет размещен на сайтах Минпромторга, Минприроды и Росприроднадзора. Он позволит регионам эффективнее выбирать подрядчиков и поставщиков для строительства и модернизации очистных сооружений в рамках федерального проекта "Вода России", отмечается в информации.

Отбор очистных сооружений в федеральный проект "Вода России" начался в конце июля. В проект допускаются объекты, одобренные научно-техническим советом при Минприроды. Основной критерий - наличие комплексного экологического разрешения либо поданная заявка на его получение. Окончание работ по проекту не должно быть запланировано позднее 1 декабря 2030 года.

Федеральный проект "Вода России", созданный по указу президента в рамках национального проекта "Экологическое благополучие", включает строительство и реконструкцию очистных сооружений, расчистку рек, улучшение состояния водоемов, а также проведение свыше 20 тысяч волонтерских мероприятий по очистке берегов.