Бывший глава Минприроды заявил, что новый экологический нацпроект наследует ошибки старого

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Новый национальный проект "Экологическое благополучие" начинается с тех же ошибок, которые были допущены в закончившемся в 2024 году нацпроекте "Экология" и по которому не удалось достичь ряда целей, считает глава комитета Госдумы по экологии, бывший министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

На заседания комитета в Госдуме первый замглавы Минприроды Константин Цыганов докладывал о реализации национального проекта "Экологическое благополучие" (2025 - 2030 годы, он стал продолжением нацпроекта "Экология", срок которого завершился в 2024 году). После его выступления депутаты комитета раскритиковали работу Минприроды в рамках предыдущего нацпроекта "Экология".

В частности, были отмечены риски неготовности регионов по работе с медицинскими отходами; перенос сроков эксплуатации полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО); неготовность подзаконных актов об использовании вторичного сырья и неготовность реестра улитилизаторов; неготовность ввода в эксплуатацию экопромышленных парков; постоянный сдвиг вправо сроков реализации проекта "Чистый воздух", в который уже вложены из бюджета значительные средства.

Кроме того, в очередной раз был поднят вопрос строительства и введения очистных сооружений на водных объектах (проект "Вода России" и строительство очистных в рамках нового нацпроекта переходят под кураторство Минприроды). В частности, было подчеркнуто, что постоянно переносится на более отдаленные сроки появление ряда очистных сооружений на Волге и Байкале.

Также поднимались проблемы экологических катастроф, задавались вопросы - какие выводы сделаны Минприроды в рамках применения технологий для ликвидации их последствий. В числе тем, обозначенных депутатами, были проблемы незаконных рубок лесов, техники для тушения пожаров, особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и прочее.

Председатель комитета Кобылкин, резюмируя тему реализации экологических нацпроектов, высказал мнение, что к настоящему моменту Минприроды не предприняло достаточных мер, чтобы обеспечить достижение целей по большинству показателей.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌ "По итогам указов президента от 2018 года появился национальный проект "Экология", в рамках него подготовлены "дорожные карты". Минприроды в течение этого времени должно было сделать все для достижения поставленных целей. Можно предположить, что некоторые проекты были сделаны не совсем качественно, а Минприроды ранее не сталкивалось с проектной деятельностью. Но Госдума обеспечила парламентский контроль, наш комитет достаточно профессионален, мы вскрывали и поднимали проблемы, говорили о них. Это было почти год назад. Откорректировать что-то за это время можно было, разобраться, почему не идет выполнение (экологического нацпроекта - ИФ)", - сказал Кобылкин.

"Закончился национальный проект "Экология", начинается новый проект - "Экологическое благополучие". И мы с тем же багажом ошибок становимся на те же рельсы. Уголовными делами мы не достигнем целевых показателей по указу президента. Но это не просто указ президента - это ожидания людей. И период штиля заканчивается. В 2026 году выборы в Государственную думу. Хотим мы этого или не хотим, но все эти финансово-хозяйственные вопросы неизбежно перейдут в кадровые. Мы не сможем дальше заметать под ковер те или иные проблемы. Я прошу вас проснуться и дальше вместе с нами пройти этот сложный путь", - сказал Кобылкин, обращаясь к представителям Минприроды.

Кобылкин также подчеркнул, что неправильно переводить проблемы с реализацией нацпроектов на региональный уровень: "Нет, вы исполнительная ветвь власти. Все вместе - Минприроды, губернаторы, муниципалитеты. Госдума говорит вам - дайте (поправки в закон - ИФ) о Байкале, о лесных дорогах и прочему. Мы откладываем законы, ждем от Минприроды внесения законов в вашей редакции. А их все нет. В стране созданы все институты, чтобы достичь целевых показателей. Не везде идет гладко, в других министерствах тоже не срабатывает - но мы в тупики не заходим. А здесь мы зашли в тупик. Так нельзя. Иначе, повторюсь, как говорилось в советское время: хозяйственные вопросы перейдут в кадровые".

Представители Минприроды отметили, что вся информация от комитета Госдумы будет принята к сведению, а также будут подготовлены ответы на вопросы депутатов.