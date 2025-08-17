Поиск

В Воронежской области из-за атак БПЛА задержаны поезда

Пострадал мирный житель

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Около пяти беспилотников уничтожено над Воронежской областью, задержано движение поездов из-за повреждения ЛЭП, пострадал мирный житель, сообщил глава региона Александр Гусев в воскресенье.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над тремя районами Воронежской области были обнаружены, подавлены и уничтожены еще около пяти БПЛА", - написал он в своем телеграм-канале.

В РоссииНесколько БПЛА уничтожили в Воронежской областиЧитать подробнее

В результате падения обломков БПЛА повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано несколько поездов, проинформировал Гусев.

"В том же районе произошло возгорание магазина и вещевого рынка. На месте уже работают пожарные расчеты. Еще в одном муниципалитете ликвидируется возгорание газовой трубы", - говорится в сообщении.

Предварительно, в одном из муниципалитетов пострадал монтер железнодорожной станции, его госпитализировали, сообщил воронежский губернатор.

Александр Гусев Воронежская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Очереди машин к досмотровым пунктам перед Крымским мостом устранены

Очереди машин к досмотровым пунктам перед Крымским мостом устранены

Что произошло за день: суббота, 16 августа

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин отметил, что в США детально изложил позицию РФ по украинскому урегулированию

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин сообщил, что обсудил с Трампом почти все направления взаимодействия

Путин сообщил, что обсудил с Трампом почти все направления взаимодействия
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Президент РФ назвал визит на Аляску полезным и своевременным

Семьи погибших при пожаре в Рязанской области получат выплату почти 1,6 млн руб.

Два человека погибли при атаке беспилотника в Курской области

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Переговоры Путина и Трампа на Аляске. Обобщение

Переговоры Путина и Трампа на Аляске. Обобщение
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Эксперты - о саммите на Аляске: это начало большого пути к миру

Эксперты - о саммите на Аляске: это начало большого пути к миру

В Рязанской области объявлен траур после пожара на предприятии в Шиловском районе

Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске91 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6980 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });