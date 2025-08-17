В Воронежской области из-за атак БПЛА задержаны поезда

Пострадал мирный житель

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Около пяти беспилотников уничтожено над Воронежской областью, задержано движение поездов из-за повреждения ЛЭП, пострадал мирный житель, сообщил глава региона Александр Гусев в воскресенье.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над тремя районами Воронежской области были обнаружены, подавлены и уничтожены еще около пяти БПЛА", - написал он в своем телеграм-канале.

В результате падения обломков БПЛА повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано несколько поездов, проинформировал Гусев.

"В том же районе произошло возгорание магазина и вещевого рынка. На месте уже работают пожарные расчеты. Еще в одном муниципалитете ликвидируется возгорание газовой трубы", - говорится в сообщении.

Предварительно, в одном из муниципалитетов пострадал монтер железнодорожной станции, его госпитализировали, сообщил воронежский губернатор.