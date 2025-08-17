Несколько БПЛА уничтожили в Воронежской области

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Уничтожены дроны в Воронежской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев в воскресенье.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на востоке области и над Воронежем уже были обнаружены, подавлены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его информации пострадавших нет. В Воронеже в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление в ряде квартир.