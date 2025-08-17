Путин в разговоре с Токаевым дал оценку итогов встречи РФ и США в верхах на Аляске

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Пресс-служба Кремля распространила сообщение о телефонном разговоре президентов РФ и Казахстана, "в ходе которого Владимир Путин дал оценку итогов российско-американской встречи в верхах на Аляске".

"Касым-Жомарт Токаев поздравил с успешным проведением столь важных переговоров, направленных на урегулирование украинского кризиса на долгосрочной основе", - говорится в сообщении.

В разговоре были также затронуты "некоторые актуальные вопросы повестки дня российско-казахстанского сотрудничества, включая ход реализации совместных взаимовыгодных проектов в сфере энергетики".

Ранее о телефонном разговоре Токаева и Путина сообщила пресс-служба казахстанского лидера.