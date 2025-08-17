Поиск

Токаев назвал саммит в США прорывом в укреплении международных позиций РФ на мировой арене

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского коллегу Владимира Путина с итогами встречи с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

В ходе телефонного разговора Токаев заявил, что переговоры содействовали лучшему пониманию американской стороной российской позиции по Украине, что поможет найти точки соприкосновения по этой сложной проблеме. "Касым-Жомарт Токаев считает саммит на Аляске прорывным мероприятием в плане укрепления международных позиций России и взаимопонимания на мировой арене", - говорится в сообщении.

Токаев также отметил умелую организацию визита, что в нынешней напряженной ситуации имеет большое политическое значение.

Согласно сообщению, Путин проинформировал собеседника о некоторых конкретных аспектах состоявшихся на Аляске переговоров.

Президент Казахстана выразил признательность российскому лидеру за конструктивное сотрудничество в области энергетики.

Хроника 11 – 17 августа 2025 года
Анкоридж Аляска США Дональд Трамп Владимир Путин Казахстан Касым-Жомарт Токаев
