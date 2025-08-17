Ребенок ранен при детонации дрона ВСУ в Белгородской области

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Ребенок пострадал при атаке украинского дрона в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В поселке Пролетарский Ракитянского района в результате детонации БПЛА ранен 12-летний мальчик. Он получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Бригада скорой доставляет пострадавшего в детскую областную клиническую больницу", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его данным, на месте атаки повреждены пять транспортных средств.