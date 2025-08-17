Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 46 дронов ВСУ над восемью регионами РФ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Российский военные в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников над восемью регионами РФ, сообщило Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи с 22:55 16 августа до 06:00 по Москве 17 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 16 БПЛА нейтрализовано над Белгородской областью, 14 - над Нижегородской, 9 - над Воронежской, 3 - над Брянской и по одному - над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.