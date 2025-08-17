В Белгородской области четыре человека пострадали при атаке БПЛА

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Четыре человека получили ранения в результате атаки дрона ВСУ в Ракитянском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков вечером в воскресенье.

"В поселке Ракитное беспилотник атаковал коммерческий объект. Одному мужчине оказана медицинская помощь на месте, от предложенной госпитализации отказался. Еще троих пострадавших попутным транспортом доставили в Ракитянскую ЦРБ", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее в воскресенье Гладков сообщил, что в поселке Пролетарский Ракитянского района в результате детонации БПЛА был ранен 12-летний мальчик. В поселке Пролетарский FPV-дрон сдетонировал возле стоянки на территории предприятия, пострадал один человек.