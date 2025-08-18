Глава Дагестана сообщил о ранении генерал-лейтенанта Абачева

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Генерал-лейтенант ВС РФ Эседулла Абачев ранен в одном из приграничных районов, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Несколько дней назад наш земляк, Герой России Эседулла Абачев, находясь в одном из приграничных районов, получил серьезное ранение", - написал Меликов в своем телеграм-канале в понедельник.

"Сейчас он находится в одном из лучших военно-медицинских центров страны", - добавил глава Дагестана.

В 2024 году в одном из сообщений Минобороны РФ упоминалось, что Абачев занимает должность заместителя командующего Ленинградским военным округом. В 2022 году он был удостоен звания Героя России.