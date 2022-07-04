Генералы Лапин и Абачев получили звание Героя России

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В документе уточняется, что звание присвоено за "мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга".

Ранее в понедельник Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу сообщил о планах присвоить Лапину и Абачеву звания Героя России.

По его словам, генерал-полковник Лапин занимает должность командующего группировкой "Центр", Абачев - должность замкомандующего 8-й армией Южного военного округа.

Путин также попросил Шойгу представить к государственным наградам всех военнослужащих, отличившихся в ходе боевых действий.