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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Генералы Лапин и Абачев получили звание Героя России

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В документе уточняется, что звание присвоено за "мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга".

Ранее в понедельник Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу сообщил о планах присвоить Лапину и Абачеву звания Героя России.

По его словам, генерал-полковник Лапин занимает должность командующего группировкой "Центр", Абачев - должность замкомандующего 8-й армией Южного военного округа.

Путин также попросил Шойгу представить к государственным наградам всех военнослужащих, отличившихся в ходе боевых действий.

Александр Лапин Эседулла Абачев
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