В течение ночи над регионами РФ нейтрализованы 23 украинских беспилотника

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на вторник перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотника над российскими регионами.

По данным ведомства, 13 БПЛА уничтожены над территорией Волгоградской области и по пять беспилотников над территориями Ростовской области и Республики Крым.

В Волгоградской области в результате падения обломков беспилотника загорелась кровля одного из корпусов больницы, возгорание также началось на территории местного НПЗ.