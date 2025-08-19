Поиск

Число погибших при пожаре на рязанском предприятии возросло до 25 человек

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Спасатели в ходе аварийно-спасательных работ обнаружили тело еще одного погибшего в результате пожара на предприятии в Рязанской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ в своем телеграм-канале утром во вторник.

"В Рязанской области извлечено тело еще одного погибшего. По уточненной информации, пострадали 158 человек, из них 25 погибли", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что общее число погибших составило 24 человека.

15 августа произошло возгорание в цехе предприятия в поселке Лесной Рязанской области, в результате которого погибли люди.

Распоряжением губернатора Рязанской области Павла Малкова 15 августа с 19:00 и до особого распоряжения на территории Шиловского муниципального района введен режим чрезвычайной ситуации. Глава региона в связи с трагическими событиями в Рязанской области объявил 18 августа днем траура.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

