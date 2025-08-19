Поиск

Лавров заявил, что у Трампа есть приглашение посетить Россию

Глава МИД РФ Сергей Лавров
Фото: Wagner Meier/Getty Images

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - У президента США Дональда Трампа есть приглашение посетить Россию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как вы знаете, у него есть приглашение", - сказал Лавров в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

Министр напомнил, что "на Аляске на пресс-конференции президент Путин это приглашение подтвердил".

"Президент Трамп, если правильно помню, сказал, что это очень интересно. Интересно будет всем", - заявил Лавров.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа провели переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж на Аляске.

В ходе совместной пресс-конференции после переговоров Путин пригласил американского лидера в Москву, на что Трамп заявил: "Это интересное предложение. Я не знаю. Но я могу представить, как это может случиться".


