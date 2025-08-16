Переговоры Путина и Трампа на Аляске. Обобщение

Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на военной базе Элмендорф-Ричардсон в городе Анкоридж на Аляске.

Переговоры продолжались около 2 часов 45 минут, после чего лидеры двух стран провели совместную пресс-конференцию.

Итоги саммита

Президент РФ заявил, что переговоры с его американским коллегой прошли в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере. Он добавил, что переговоры "были весьма обстоятельными и полезными".

"Хочется надеяться, что достигнутые нами понимания позволят приблизиться к той цели и откроют дорогу к миру на Украине. Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут всё это в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий", - сказал Путин на совместной пресс-конференции с американским коллегой.

"Одним из центральных вопросов стала ситуация вокруг Украины. Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта, его желание вникнуть в суть и понять его истоки", - сказал российский лидер. Он подчеркнул, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами национальной безопасности.

Путин отметил: "Чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом". Президент РФ сказал: "Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность, готовы над этим работать".

По словам Путина, есть все основания полагать, что с Трампом они смогут дойти до завершения конфликта на Украине. "Двигаясь по этому пути, мы можем дойти, чем быстрее, тем лучше, до завершения конфликта на Украине", - заявил президент РФ.

"В целом, у нас с президентом Трампом наладился очень хороший деловой и доверительный контакт", - отметил российский лидер. Он поблагодарил своего визави "за доброжелательный и доверительный тон беседы" и отметил настроенность лидеров на результат.

"Рассчитываю, что сегодняшние договоренности станут опорной точкой не только для решения украинской проблемы, но и положат начало восстановлению деловых, прагматичных отношений между Россией и США", - подчеркнул российский президент.

Говоря о деловом партнерстве с Вашингтоном, Путин отметил, что Россия и США имеют много "интересных направлений совместной работы" в экономической сфере, и уже сейчас взаимный товарооборот, хоть и находится на минимальных значениях, начал подрастать. Он также заявил, что "актуальным видится и взаимодействие в Арктике, возобновление межрегиональных контактов, в том числе между нашим Дальним Востоком и американским Западным побережьем".

После Путина на пресс-конференции выступил его американский коллега.

"Я считаю, что у нас была очень продуктивная встреча: по многим вопросам мы пришли к согласию", - сказал Трамп.

Он отметил, что "хотя есть и пара крупных тем, по которым мы пока не достигли окончательного согласия, но у нас уже есть прогресс". "Так что никакой договорённости нет, пока нет окончательной договорённости", - констатировал Трамп.

При этом Трамп заявил, что "у нас был хороший шанс достичь" урегулирование украинского конфликта.

Путин пригласил американского лидера в Москву, на что Трамп заявил: "Это интересное предложение. Я не знаю. Но я могу представить, как это может случиться".

Как сообщил в свою очередь помощник президента РФ Юрий Ушаков, "дата следующей встречи Путина и Трампа пока неизвестна". Его процитировал телеграм-канал "Вести". Помощник президента РФ отметил, что тема проведения трёхстороннего саммита Путина, Трампа и (президента Украины Владимира - ИФ) Зеленского пока не затрагивалась.

Оценки Трампа

Трамп оценил в СМИ встречу с Путиным как успешную. "Великий и очень успешный день на Аляске! Встреча с президентом России Путиным прошла очень хорошо", - написал президент США в соцсети X.

Президент утвердительно ответил в интервью телеканалу Fox News на вопрос ведущего о договорённостях с Путиным о территориальных уступках Украины и потенциальных гарантиях безопасности для Киева со стороны Вашингтона.

"Я думаю, что это те пункты, которые мы обсудили, и по которым мы в основном пришли к согласию. На самом деле, я считаю, что мы во многом согласны. Могу сказать вам, что встреча была тёплой", - заявил президента США.

В ответ на вопрос о том, уверен ли он, что сможет добиться урегулирования конфликта в короткий промежуток времени, Трамп заявил: "Довольно быстро". Однако он отказался сообщать о несогласованных деталях урегулирования: "Нет, я бы не хотел сообщать это. Думаю, кто-то другой объявит об этом публично. Но я не хочу этого делать".

При этом Трамп не исключил вероятности того, что Киев не пойдёт на сделку с Москвой по украинскому урегулированию, но он советует властям Украины согласиться на это. "Я думаю, мы очень близки к сделке. И Украина должна согласиться на это. Может быть, она скажут "нет", - заявил американский лидер. Он сказал, что посоветовал бы Зеленскому "согласиться на сделку".

Президент США также выразил намерение впоследствии организовать трёхстороннюю встречу. "Мы будем организовывать встречу между Зеленским и Путиным. Также, видимо, на ней буду присутствовать и я", - сказал Трамп.

Он подтвердил в X, что "в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский приедет в Овальный кабинет (Белого дома - ИФ), и, если всё получится, мы наметим встречу с президентом Путиным".

Говоря о санкционном давлении на Москву, американский лидер заявил Fox News: "Сегодня я думаю, что мне не нужно думать об этом. Посмотрим, что будет через две-три недели. Но сегодняшняя встреча прошла хорошо".

Президент США проинформировал Киев и Запад

Трамп созвонился с Зеленским после саммита РФ - США и донёс позицию Путина по условиям завершения конфликта на Украине. "Президент Трамп сказал Зеленскому и лидерам стран НАТО о том, что Путин хочет не прекращения огня, а достижения всеобъемлющего мирного соглашения", - написал в X корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на собственные источники.

"Я думаю, скорое заключение мира лучше, чем перемирие", - процитировал Равид слова своего собеседника.

В свою очередь, президент США сообщил в X о разговоре с лидерами европейских стран и генсеком НАТО Марком Рютте: "Все сошлись во мнении о необходимости покончить с этой ужасной войной между Россией и Украиной и направиться в сторону заключения мирного соглашения, а не временного прекращения огня, которое часто не соблюдется".

Кроме того, Трамп обсудил с европейскими лидерами гарантии безопасности Украине. "Часть переговоров с Трампом касалась гарантий безопасности Украине по типу пятой статьи Устава НАТО при поддержке Европы и США в случае заключения мирного соглашения", - сообщил в телеканал CNN со ссылкой на неназванного европейского чиновника. Однако, по утверждениям собеседника телеканала, альянс не будет участвовать в этих гарантиях.

Реакция ЕС

Ряд европейских лидеров и руководители институтов ЕС заявили, что приветствуют усилия Трампа по прекращению боевых действий на Украине и достижению справедливого и прочного мира.

Совместное заявление подписали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск, председатель Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В документе сообщается, что рано утром президент Трамп проинформировал их и президента Зеленского о результатах своей встречи с президентом Путиным на Аляске.

"По замыслу президента Трампа, следующим шагом должны стать дальнейшие переговоры с участием президента Зеленского, с которым он вскоре встретится. Мы также готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трёхстороннего саммита при поддержке Европы", - говорится в заявлении.

"Мы ясно понимаем, что Украина должна иметь строгие гарантии безопасности для эффективной защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Мы приветствуем заявление президента Трампа о готовности США предоставить гарантии безопасности. Коалиция желающих готова играть активную роль", - отмечается в документе.

При этом его авторы заявили, что вооружённые силы Украины и её сотрудничество с третьими странами не должны быть ограничены. "Россия не может наложить вето на путь Украины в ЕС и НАТО. Украина будет принимать решения относительно своей территории. Международные границы не должны изменяться силой. Мы будем продолжать поддерживать Украину. Мы полны решимости сделать больше для укрепления Украины, чтобы положить конец боевым действиям и достичь справедливого и прочного мира", - подчеркнули европейские лидеры.

Они подтвердили своё намерение продолжать оказывать давление на Россию, пока продолжаются боевые действия. "Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность в нашем стремлении к миру, который будет защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы", - говорится в заявлении.

Позднее Макрон сообщил в X, что в ближайшее время состоится очередная встреча "коалиции желающих" по достижению мира на Украине. "Любой долгосрочный мир должен сопровождаться незыблемыми гарантиями безопасности. В этом отношении я приветствую готовность США внести свой вклад. Мы будем работать над этим вместе с ними и всеми нашими партнёрами из коалиции желающих, с которыми скоро пройдет очередная встреча, чтобы добиться конкретного прогресса", - написал президент Франции.

В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что мир по итогам саммита РФ - США стал более безопасным. "На протяжении лет мы наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы сокращали рамки сотрудничества, но теперь с этим покончено", - приводит слова Орбана телеканал РТРС.

Президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что встреча российского и американского лидеров по меньшей мере открыла дверь для продолжения переговоров по урегулированию на Украине. "Хотя эта встреча и не принесла конкретных результатов, я считаю самым важным то, что она состоялась и открыла дверь для дальнейших переговоров, в том числе при непосредственном участии Украины", - приводят словацкие СМИ слова Пеллегрини.