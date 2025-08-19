Новый терминал аэропорта Мурманска планируют сдать в изначальный срок в ноябре

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Строительство нового пассажирского терминала в аэропорту "Мурманск" (входит в холдинг "Новапорт") планируется завершить, как и планировалось изначально, в ноябре текущего года. Об этом сообщил генеральный директор ООО "Новапорт Холдинг" Евгений Янкилевич на рабочем совещании с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

"Мы планировали с опережением завершить строительство в сентябре, но по объективным причинам это не произошло. Поэтому мы закончим работы, как предполагалось по договору генерального подряда, 15 ноября. Мы проинспектировали ход строительства и видим, что этот срок будет соблюден и жители региона наконец получат современный инфраструктурный объект", - приводит слова Янкилевича министерство информационной политики Мурманской области.

Планируется, что в 2026 году "Новапорт" завершит разработку проектной документации второй очереди аэровокзального комплекса.

Как сообщалось, по состоянию на январь текущего года уровень строительной готовности нового пассажирского терминала в аэропорту "Мурманск" составлял 56%.

В декабре 2024 года Сбербанк, ВЭБ.РФ и "Новапорт" заключили соглашение о предоставлении синдицированного кредита на строительство терминала с использованием механизма "Фабрика проектного финансирования".

Общая стоимость проекта составляет 4,7 млрд рублей.

Ожидается, что с введением нового терминала аэропорт "Мурманск" сможет принимать до 3 млн пассажиров в год (по итогам 2024 года аэропорт обслужил 1,467 млн человек - ИФ).

Общая площадь строящегося терминала превысит 7 тыс. кв. м. Пропускная способность составит до 400 человек в час (действующий терминал пропускает 200 пассажиров в час - ИФ). Он также будет оборудован двумя телескопическими трапами.

Подрядчиком выступает ООО "Спектрум Холдинг".

В августе 2021 года АО "Аэропорт "Мурманск" получило статус резидента Арктической зоны РФ с инвестпроектом строительства нового пассажирского терминала.