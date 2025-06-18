Новый терминал аэропорта Мурманска планируют сдать в сентябре

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Новый терминал внутренних авиалиний в аэропорту Мурманска будет сдан в эксплуатацию в сентябре 2025 года, сообщил владелец холдинга "Новапорт", который управляет аэропортом, Роман Троценко.

"Мурманск мы достраиваем, он будет сдан в сентябре", - сказал он на сессии ПМЭФ-2025.

Всего у "Новапорта" четыре проекта реконструкции аэропортов в Арктической зоне, добавил он. Помимо Мурманска, это Архангельск, Салехард и Магадан. "Магадан (новый аэровокзал - ИФ) мы сдали 2 месяца назад (...) Салехард, Архангельск находятся в стадии проектирования", - сказал Троценко.

Гендиректор мурманского аэропорта Алексей Сунденбан заявлял ранее, что рассчитывает на завершение строительства нового терминала в первом полугодии 2025 года.

Общая площадь объекта должна превысить 7 тыс. кв. м, пропускная способность - 400 пассажиров в час (действующий терминал пропускает 200 пассажиров в час). Терминал будет оборудован двумя телескопическими трапами. Подрядчиком строительства выступает ООО "Спектрум Холдинг", стоимость контракта с ним составила 3,9 млрд руб.