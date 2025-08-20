Поиск

Кабмин выделил еще 2 млрд руб. на субсидирование льготных кредитов для аграриев

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит дополнительно 2 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование льготного кредитования аграриев, сообщается в пресс-релизе кабинета министров.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Решение позволит предоставить новые льготные краткосрочные кредиты предприятиям агропромышленного комплекса на производство и переработку сельхозпродукции. Общая сумма новых займов составит не менее 75 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе.

Вопрос о выделении средств был рассмотрен на заседании правительства во вторник, 19 августа.

Льготное кредитование является одной из наиболее востребованных форм господдержки АПК.

Как сообщалось, в январе 2025 года распоряжением правительства из федерального бюджета на субсидирование льготных кредитов было направлено свыше 42 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в 2024 году.

В 2024 году льготное кредитование АПК было переведено на так называемую плавающую ставку, которая зависит от изменения ключевой ставки ЦБ. Ряд приоритетных направлений получает кредиты, ставка по которым субсидируется на 70% от ключевой ставки ЦБ, направления с достаточно высокой рентабельностью привлекают кредиты, ставка по которым субсидируется на 50%.

Михаил Мишустин
