Господдержка АПК в 2025 году превысит 500 млрд рублей

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Господдержка агропромышленного комплекса в 2025 году предусмотрена в размере более 500 млрд рублей. Наращивание собственного производства стало одним из главных способов борьбы с ростом цен на продукты, заявил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин, отчитываясь о работе правительства.

"Всего на текущий год предусмотрели в федеральном бюджете на поддержку села свыше 500 млрд рублей", - сообщил он.

Говоря о поддержке отрасли в прошлом году, глава правительства заявил, что создавались условия для наращивания собственного производства. "Для повышения рентабельности предприятий сохранили все основные направления приоритетной поддержки АПК. Включая те из них, которые регионы выбирают сами с учетом своей специфики, - сказал он. - Среди них - финансирование племенного животноводства и элитного семеноводства, глубокой переработки зерна и молока. Предоставляли льготные кредиты на посевную и уборку урожая".

Как отметил Мишустин, поддержка отечественного АПК для наращивания производства стала одним из главных способов борьбы с ростом цен на продукты. "Перед отчетом мы проводили встречи с фракциями и практически на всех были вопросы, которые особенно волнуют людей. И среди них, конечно, рост цен. Нацелили нашу работу на системную борьбу с причинами. И главным было - поддержать отечественных производителей", - сказал он.

"По продуктам, где невозможно было достичь быстрого результата, принимали оперативные меры и временно ограничивали вывоз, чтобы товары оставались внутри страны, а не уходили за рубеж. В итоге интересы российских потребителей защитили. Так было по зерновым культурам и по подсолнечному маслу, - заявил Мишустин. - И наоборот, если видели, что нужно дополнительно насытить рынок, - временно расширяли ввоз продуктов из дружественных, в первую очередь, стран. Обнулили пошлины на импорт сливочного масла, мяса, картофеля, моркови и яблок".

"Важно было в целом выстроить баланс спроса и предложения, сгладить ценовые колебания, чтобы избежать крайне резких скачков", - подчеркнул он.

Как считает премьер-министр, сельское хозяйство является одним из самых конкурентоспособных и технологичных секторов экономики. Больше половины техники и оборудования для АПК сейчас выпускается в России. "Свыше 30 тысяч тракторов, комбайнов, других машин получили аграрии. Увеличились закупки и в пищепроме, что положительно влияет на динамику в сельском хозяйстве в целом", - сказал он.

В 2024 году господдержка АПК составила почти 665 млрд рублей.