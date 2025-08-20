Поиск

Около 870 тыс. человек подали заявки на участие в онлайн-голосовании на сентябрьских выборах

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Почти 870 тыс. избирателей в 24 регионах России подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих в сентябре региональных выборах, сообщили в Центризбиркоме России.

"Единый день голосования 14 сентября 2025 года: дистанционное электронное голосование подано - 869 455 заявлений; "Мобильный избиратель" - 76 541 заявление", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ЦИК в среду.

Лидеры по числу заявлений на онлайн-голосование: Ростовская область (179 452 заявления), Чувашская Республика (143 329) и Свердловская область (131 070), добавили в комиссии.

Согласно сообщению, на портале Госуслуг до 8 сентября можно подать заявление о голосовании на любом из 14 экстерриториальных участков в Москве. На них смогут проголосовать избиратели 19 регионов, в которых будут проводиться выборы глав субъектов России, оказавшиеся в это время в столице.

"Спасибо нашим коллегам из Московской городской избирательной комиссии, которые очень внимательно подошли к вопросу расположения экстерриториальных участков. Они образованы в наиболее удобных и проходимых местах города", - сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии в среду.

По ее словам, это флагманские офисы "Мои документы" и центры Госуслуг в крупнейших торговых центрах во всех округах столицы, гостиничный комплекс "Измайлово" и вестибюль станции метро "Курская" (Арбатско-Покровской линии).

В сентябре текущего года пройдет более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Запланированы выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 регионов.

Ранее сообщалось, что ДЭГ будет применяться на предстоящих выборах в 24 регионах России.

ЦИК РФ Элла Памфилова
