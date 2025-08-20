Досрочное голосование на выборах пройдет в 24 регионах РФ с 24 августа

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - На территории 24 регионов России с 24 августа будет проводиться досрочное голосование на избирательных участках в труднодоступной местности и на находящихся в плавании судах, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"В период с 24 августа (не ранее, чем за 20 дней до первого дня голосования) на территории 24 субъектов РФ будет проводиться досрочное голосование на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Досрочное голосование планируется проводить на 231 избирательном участке в целом по участку и на 458 участках, где будет организовано голосование отдельных групп избирателей. Также планируется проведение досрочного голосования на 135 участках, образованных на судах, которые будут находиться в плавании в день голосования, сообщила глава комиссии.

В сентябре текущего года пройдет более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Запланированы выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 20 регионов.