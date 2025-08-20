Поиск

ЦБ определил три группы пассажирских перевозок для возможного изменения тарифов по ОСГОП

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Банк России определил три группы транспортных пассажирских перевозок, по которым возможна корректировка действующих базовых тарифов по договорам обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП), сказано в отчете регулятора.

По результатам анализа ЦБ приходит к выводу о допустимости снижения базовых тарифов в ОСГОП для железнодорожных перевозок пригородными поездами. Вместе с тем, напротив, в повышении тарифов нуждаются перевозки самолетами.

Перевозки пассажиров самолетами в ряде случаев могут страховаться авиакомпаниями не по условиям закона об ОСГОП, а по более жестким стандартам международного законодательства об ответственности для авиаперевозчиков, то есть с повышенными страховыми лимитами в договорах страхования. Такие договоры заключаются в добровольном порядке, следовательно, не учитываются статистикой ОСГОП.

Повышение тарифов при страховой защите пассажиров может ожидать перевозки автомобильным транспортом - в категории "Автобусные регулярные перевозки в городском сообщении с посадкой и высадкой пассажиров в установленных местах по маршруту регулярных поездок", сказано в отчете ЦБ. Конкретные цифры возможных изменений тарифов регулятор не приводит.

Ежегодный отчет ЦБ посвящен анализу достаточности действующих в ОСГОП тарифов и коэффициентов к ним, а также влиянию применения тарифов на субъекты экономики. Предметом исследования становится, в том числе, статистика по выплатам за ущерб жизни, здоровью и имуществу пассажиров в ОСГОП. Период исследования - с начала действия закона, с 2013 года, по 2024 год.

"Полученные по итогам данного мониторинга расчеты с учетом изменений, вступивших в силу с августа прошлого года, позволяют сделать вывод об отсутствии существенных отклонений расчетного уровня тарифа от значений действующих тарифов ОСГОП по большинству видов транспорта и видов перевозок", - приходит к общему выводу регулятор.

Средняя премия сократилась в десять раз за 12 лет

Средняя страховая премия по ОСГОП, согласно мониторингу ЦБ, снижалась последовательно за рассматриваемый период в связи с корректировками тарифов. Так, в 2013 году показатель составлял 80,2 тысячи рублей, в 2023 году он снизился кратно - до 31,4 тысячи рублей, а в 2024 году упал до 8,9 тысячи рублей.

Согласно приведенной в мониторинге статистике ЦБ, средняя выплата в ОСГОП по итогам 2024 года составила 211,6 тысячи рублей против 229,3 тысячи рублей в первый год действия этого закона (в 2013 году).

В том числе, по данным ЦБ, средняя страховая выплата в категории "Железнодорожные перевозки поездами дальнего следования" в 2024 году составила 66,4 тысячи рублей, годом ранее показатель был почти вдвое выше - достигал 115,2 тысячи рублей, а в 2013 году он был на уровне было 71,1 тысячи рублей.

При перевозках железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 2024 году средняя выплата в ОСГОП была на уровне 259,1 тысячи рублей, в 2023 году - несколько выше, 298,7 тысячи рублей, а в 2013 году показатель был выше в несколько раз - 822,6 тысячи рублей.

Статистика по вертолетам выделяется высокими средними суммами выплат. Показатель средней выплаты в ОСГОП в этой категории перевозок пассажиров - 1 млн 733,4 тысячи рублей за 2024 год, за 2013 год данные отсутствуют, а в 2014 году средняя выплата по вертолетным перевозкам пассажиров достигала 1 млн 806 тысяч рублей.

Средняя выплата по автобусным внутригородским перевозкам (с посадкой и высадкой только в установленных пунктах по маршруту) составила 170,4 тысячи рублей в 2024 году против 165,8 тысячи рублей в 2013 году. Средняя выплата в ОСГОП в категории "Автобусные перевозки городским сообщением с посадкой и высадкой в любом месте" достигла 183,7 тысячи рублей в 2024 году, в то время как в 2013 году показатель составлял 206,5 тысяч рублей.

Средняя выплата по договорам ОСГОП на городских перевозках троллейбусами по итогам минувшего года была на уровне 165,7 тысячи рублей против 113,6 тысячи рублей в 2013 году. Тот же показатель в категории перевозок городскими трамваями - 140,3 тысячи рублей в прошлом году и 136,9 тысячи рублей в 2013 году.

Средняя выплата в ОСГОП при перевозках пассажиров легковым такси приводится ЦБ, основываясь на данных за 2024 год. Как сообщалось, закон об ОСГОП был распространен на перевозки пассажиров легковым такси с 1 сентября 2024 года. В этой категории средняя выплата составила 427 тысяч рублей, по данным регулятора.

"Ввиду низкой репрезентативности данных по убыткам по группе "Автомобильный транспорт - перевозки легковыми такси" вывод о необходимости пересмотра тарифов отдельно для данного вида транспорта не делался. Предполагается, что такой вывод можно будет сделать при проведении мониторинга тарифов по результатам 2025 года", - отмечает регулятор в опубликованном отчете.

С 1 января 2013 года в России действует федеральный закон №67-ФЗ, согласно которому все пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу. Лимит выплат за ущерб жизни и здоровью установлен в пределах 2 млн рублей.

Размер возмещения за вред здоровью рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства № 1164, и зависит от вида, локализации и тяжести травмы. За несколько травм разной локализации страховая выплата суммируется в пределах 2 млн рублей.

