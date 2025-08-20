РФ рассчитывает на совместное с Индией освоение Севморпути и МТК "Север-Юг"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Участие Индии в освоении новых транспортных коридоров - Северного морского пути (СМП) и международного транспортного коридора "Север-Юг" - будет способствовать дальнейшему расширению торговых связей России и Индии, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании российско-индийской межправительственной комиссии в среду.

"Расширение торгово-экономических связей также увязано с формированием надежных логистических маршрутов и созданием новых контейнерных сервисов. В этой связи нацелены на совместное освоение Северного морского пути и коридора Север-Юг", - сказал он.

В сфере транспорта РФ и Индия также развивают промышленную кооперацию, напомнил Мантуров. Речь идет о создании совместного производства скоростных электропоездов в рамках инициативы Make in India. "Уже в следующем году в Индии будут изготовлены два опытных образца поезда, разработанного специально для национальных железных дорог", - сообщил первый вице-премьер.

В настоящее время действует межправкомиссия России и Индии по СМП в рамках которой регуляторы и представители бизнеса прорабатывают участие индийской стороны в развитии маршрута. В июне специальный представитель госкорпорации "Росатом" (является инфраструктурным оператором СМП) по Арктике, заместитель председателя Госкомиссии по развитию Арктики Владимир Панов сообщал в интервью "Интерфаксу", что Индия проводит оценку экономической эффективности СМП. "Стратегическая польза взаимодействия России и Индии ясна - только в 2024 году морским транспортом в Индию было отправлено более 87 млн тонн российской нефти. Это значительные объемы. Сейчас мы просчитываем наиболее выгодные транспортные комбинации для Индии по СМП, проводим оценку экономической эффективности", - говорил Панов.

МТК "Север-Юг" связывает север Европы с государствами Персидского залива и Индийского океана через Россию, Кавказ и Центральную Азию. Соглашение о создании этого мультимодального коридора было подписано в 2000 году между Россией, Ираном и Индией, сейчас его участниками являются 12 стран. Коридор включает в себя три направления: западное - по западному берегу Каспия, восточное - соответственно, по восточному, транскаспийское - через Каспийское море.