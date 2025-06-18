Спецпредставитель "Росатома" по Арктике: Ледокольная проводка на Севморпути не должна дорожать до полной "раскатки" маршрута

Владимир Панов рассказал об интересе иностранных государств к партнерству на СМП

Спецпредставитель "Росатома" по Арктике: Ледокольная проводка на Севморпути не должна дорожать до полной "раскатки" маршрута Фото: Пресс-служба

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В 2025 году отмечается 500-летний юбилей с момента начала освоения Северного морского пути (СМП). В 21-м веке РФ инициировала масштабное развитие арктической трассы. Новая цель - перевозить через СМП более 100 млн тонн грузов к 2030 году. Но страна уже который год живет в условиях санкционного давления и международных ограничений. О том, как за последние годы изменилось государственное отношение к Арктике, как Севморпуть перерос в "Трансарктический транспортный коридор", как в развитии северных перевозок хотят участвовать неарктические Китай и Индия, а также о субсидировании ледокольной проводки на СМП и реализации инвестпроектов вдоль его трассы в интервью "Интерфаксу" рассказал специальный представитель госкорпорации "Росатом" по Арктике, заместитель председателя Госкомиссии по развитию Арктики Владимир Панов.

- По итогам Арктического форума, прошедшего в Мурманске, опубликован перечень поручений президента. Много задач поставлено непосредственно перед "Росатомом", и у них очень короткий срок исполнения - ближайшие летние месяцы. Какие принципиальные моменты изменения госполитики в Арктике можно выделить на основе этих поручений?

- Самая главная задача, которую обозначил президент в поручениях по итогам Арктического форума в Мурманске, - представить предложения по комплексному развитию Арктики. Это должны сделать совместно профильные госкомиссии, "Росатом", другие причастные структуры. Сейчас ведется серьезная дискуссия на этот счет. Формируется общая позиция о том, какие механизмы должны обеспечить реализацию госполитики в Арктике. Созрело понимание, что Арктике нужен отдельный комплексный, системный документ, своим содержанием и системой управления близкий к нацпроекту.

Но установленные для нацпроектов сроки на сегодня ограничены 2030 годом. А развитие Арктики должно иметь более долгосрочные горизонты, возможно, до 2050 года, поскольку большинство арктических проектов планируются и реализуются в течение десятилетий.

Освоенность огромной арктической территории пока незначительна. Для долгосрочного планирования и координации развития арктического региона нужен новый механизм. Есть вероятность, что для Арктики будет определен свой временной горизонт планирования в рамках актуализированных документов стратегического планирования. Важно отметить, что разработка комплексного плана по Арктике должна включать предметные меры государственной поддержки, а также внебюджетные источники. У этого подхода много сторонников, но существует, безусловно, необходимая критика. Свести позиции воедино нужно к 1 июля.

Сейчас актуализируются Основы госполитики и Стратегия развития Арктической зоны. Эти краеугольные документы были утверждены в 2020 году. С того момента ситуация концептуально изменилась, мир поменялся, теперь все живут в другой реальности. Мы видим, как США в одностороннем порядке закрепляют за собой значительные территории шельфа. Европейские государства ограничивают судоходство, допускают действия, все больше похожие на современное пиратство. Общепринятые статус-кво пересматриваются, международное право переживает деформацию, формируются новые практики. Это создает вызовы вопросам безопасности и интересам России в Арктической зоне. В ключевых документах стратегического планирования будут обозначены новые подходы в Арктике, соответствующие текущим реалиям.

Еще одним важным решением президента стало изменение концепции дальнейшего развития Северного морского пути. Ранее обсуждалась идея расширения СМП до так называемого Большого Севморпути, теперь этот масштабный проект приобрел название "Трансарктический транспортный коридор" (ТТК) и включает маршрут Санкт-Петербург - Калининград - Мурманск - Архангельск - Владивосток.

- Что меняется с появлением термина "Трансарктический транспортный коридор"?

- В прошлом году правительство поддержало переход от федерального проекта "Развитие СМП" к федеральному проекту "Развитие Большого СМП", который предполагал развитие инфраструктуры морского коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока. Сегодня президент поставил задачу по комплексному развитию Трансарктического транспортного коридора. По своей географии он является синонимом Большого СМП, но при этом имеет другую стратегическую идеологию.

Теперь развитие инфраструктуры становится одним из элементов комплексной задачи в Арктике. Базой ТТК является СМП, он станет инфраструктурным заделом ТТК. Сейчас готовится финансово-экономическая и организационная модель СМП. Она должна найти баланс между государственными вложениями и инвестициями бизнеса. Исходить будем из повестки, которая сформировалась за последние три года, - как в плане геополитики, так и в плане достижений на СМП.

Первым этапом финансово-экономической модели станет развитие СМП до 2030-32 гг., здесь все основные направления уже понятны и их можно посчитать. Второй этап предполагает перспективы до 2040 года, в этот период будет сформирована концепция караванной модели судоходства по расписанию с учетом появления восточной группировки ледоколов. Финансово-экономическая модель СМП находится в высокой степени готовности, ее разработку курирует "Росатом".

Отдельно будет разработана финансово-экономическая модель ТТК. В отличии от СМП она включит развитие портовой, перевалочной и подвозной инфраструктуры, находящейся за пределами СМП. В первую очередь, это порты Мурманска и Архангельска, железные и автомобильные магистрали, идущие к ним. Кроме того, есть точки развития на Дальнем Востоке - в Приморье, на Сахалине, на Камчатке.

Конечно же, статистически к ТТК мы будем относить грузы, только проходящие по СМП. Если судно вышло из Санкт-Петербурга и ушло в Индию через Суэц, то к ТТК это не будет иметь никакого отношения. Для нас ориентир грузопотока по СМП остается основным. Нет задачи переходить на какое-то другое измерение грузопотока.

- Кто может выступить инфраструктурным оператором ТТК?

- Этот вопрос обсуждается, итоговое решение за правительством.

Законодательно в зону ответственности "Росатома" входит 3 тыс. морских миль СМП - от Карских ворот до Берингова пролива. В идеале, судоходство на всем протяжении ТТК должно иметь общие условия, чтобы все интересанты могли понимать правила игры. Мы не можем не учитывать бизнес-реалии: в мире повышаются симпатии к перевозкам по российскому северному маршруту. Транзит по СМП, упавший в 2022 году, в 2023-2024 годах восстановился, его дальнейший рост будет зависеть от способности России расширять транзитные перевозки в Арктике.

Например, китайские компании за пару лет откатали пилотные рейсы, оценили ситуацию и приняли решение увеличить число рейсов по СМП между китайскими и российскими портами в период летне-осенней навигации. Возможность перевозить грузы из Азии в Европу более коротким арктическим путем оценивают другие зарубежные компании. И нужно понимать, что организация всей работы на маршруте через одного оператора может оказаться дополнительным преимуществом ТТК.

- Вы говорили, что сотрудничество РФ с Китаем и Индией по Арктике вышло на системный уровень. Насколько в 2025 году интенсивен диалог с этими странами?

- Россия начала работу с Китаем немного раньше, чем с Индией, поэтому с Поднебесной у нас степень проработки вопросов на один цикл опережает индийскую повестку. Но интенсивность коммуникаций от обеих азиатских стран очень высока. Действуют две межправкомиссии по развитию СМП - с Китаем и Индией, работаем с их правительственными структурами и заинтересованным бизнесом.

Можно отдельно отметить участие Индии в Международном арктическом форуме в Мурманске. Ярким примером стало выступление Венкат Нага Прасанна Телидевара, совместного секретаря совета национальной безопасности республики Индия. Он сказал, что его страна "тоже может внести вклад в развитие СМП и сделать его развитие поступательным".

Стратегическая польза взаимодействия России и Индии ясна - только в 2024 году морским транспортом в Индию было отправлено более 87 млн тонн российской нефти. Это значительные объемы. Сейчас мы просчитываем наиболее выгодные транспортные комбинации для Индии по СМП, проводим оценку экономической эффективности.

Для Китая такие оценки уже сделаны. Китайские партнеры знают, сколько стоит перевозка их грузов по СМП, с ними мы вышли на стадию практических шагов и увеличиваем объемы. В 2025 году компании из Китая продолжат работу на СМП, и сейчас идет проработка расписания летне-осенних рейсов. Портами, принимающими и отправляющими грузы по СМП в Китай и из Китая, в России будут Санкт-Петербург и Архангельск.

- Какие еще иностранные государства проявляют интерес к партнерству с РФ на Севморпути?

- Количество и качество взаимодействия по вопросам развития СМП с иностранными государствами как в открытом, так и закрытом формате значительно выросло за последние два года. Примером может являться создание первых двух межправительственных форматов по развитию СМП с Китаем и Индией. Я бы сказал, что они имеют, в первую очередь, характер создания стратегических связей, но в то же время это и предметные вопросы о грузоперевозках по СМП.

Мы ведём работу по привлечению иностранных государств, зарубежных логистических компаний к работе на арктическом маршруте, чтобы активно использовать возможности Трансарктического транспортного коридора. В 2024 году зарубежные логистические компании провели 14 рейсов по СМП. В конце июня планируется проведение второго межправительственного формата с Индией. Мы будем действовать как сказал российский президент - работать на Севморпути со всеми государствами, способными уважать взаимную выгоду и национальный интерес.

- В прошлом году на ПМЭФ "Росатом" договорился с китайской NewNew Shipping о создании совместного предприятия, которое будет заниматься строительством контейнеровозов для Севморпути. Как реализуются эти планы?

- В конце 2024 года мы с NewNew Shipping завершили создание совместного предприятия в юрисдикции КНР - Northern Sea Route Shipping Line. Сейчас мы прорабатываем вопросы размещения заказов на проектирование и строительство контейнеровозов ледового класса Arc7 вместимостью 4400 TEUs. Определяемся с верфью, которая сможет взяться за их строительство, изучаем различные меры поддержки проекта российскими и китайскими властями. Объем инвестиций предварительно посчитан, но сумму раскрывать не готовы, многое будет зависеть от выбора верфи.

Параллельно ведем с китайскими партнерами проработку круглогодичной контейнерной навигации через СМП. В качестве конечного порта в РФ выбран Санкт-Петербург. Потому что в Мурманске и Архангельске пока нет современных контейнерных терминалов, только ведется предпроектная работа по их созданию. Появление терминалов в портах Архангельск или Мурманск уменьшает транзитное время рейса на 7-8 суток по сравнению с Петербургом. Выгода налицо, но это в будущем.

Переход на круглогодичную работу контейнерных линий с Китаем возможен с появлением судов-контейнеровозов высокого арктического класса и с увеличением ледокольной группировки в восточном секторе до пяти единиц.

- Неоднократно подчеркивалось, что для конкуренции СМП не хватает двух факторов: круглогодичности и экономически обоснованной цены. Президент поручил выработать решение о субсидировании ледокольной проводки. Какой должна быть субсидия, чтобы тариф на проводку по СМП оказался выгодным грузоотправителям?

- Субсидия на ледокольную проводку в летне-осенний период точно будет - это решение принято. Ее размер сейчас рассчитывается с тем, чтобы включить субсидию в финансово-экономическую модель СМП. Нам нужны конкурентные тарифы, позволяющие везти по СМП не только быстрее и короче, но также выгодней, чем через Суэцкий канал.

Однако реальность такова, что стоимость ледоколов к 2025 году резко выросла по сравнению со строительством первых пяти ледоколов проекта 22220. Структура финансирования ледоколов осуществляется по схеме 50х50 - субсидии из бюджета и внебюджетные средства. При высокой банковской ставке стоимость внебюджетных денег дорожает и напрямую влияет на тариф.

Поэтому позиция "Росатома" следующая: необходимо сохранить действующий тариф на ледокольные проводки, в том числе для всех новых и будущих ледоколов - на период до выхода инвестпроектов на СМП до их проектных величин.

Мы предлагаем выделить два этапа для тарифов ледокольной проводки на Севморпути. Первый, когда проекты только строятся и выходят на планируемые мощности - в этот момент идет субсидирование тарифов. Второй этап начнется, когда состоится полная раскатка СМП. Ожидается, что грузопоток по Севморпути составит базовые 109 млн тонн ориентировочно к 2030 году. Такой объем грузоперевозок станет свидетельствовать, что СМП полностью сформировался и "раскатка" завершена. Тогда станет возможным введение определённого сбора с перевозки грузов по СМП. Этот сбор будет направлен на компенсацию инфраструктурных расходов, выделенных из бюджета.

Конечно, пока это концепция возможного подхода к тарифам ледокольной проводки на СМП. Донастройка условий перехода ко второму этапу еще не закончена, она продолжает обсуждаться.

- А что касается кругологодичности перевозок по Севморпути?

- Уже понятно, что круглогодичность может быть обеспечена. Важно отметить, что круглодичная навигация по СМП уже есть, но в режиме отдельных рейсов.

Также главным драйвером перехода от нерегулярных рейсов к регулярным является рост грузопотока на восток. За последние два года мы видим рекордные значения российских грузов в летне-осенний период, компании выбирают восточный маршрут по СМП вместо более традиционного через Суэц. Это привело к тому, что впервые на востоке СМП стали нести дежурство атомные ледоколы для обеспечения безопасности таких рейсов. Если летом и осенью можно говорить о сформировавшейся грузовой базе и становлении регулярных перевозок, то зимой и весной судоходство на восток пока не носит регулярный характер.

Уже понятно, как обеспечить регулярность зимне-весеннего движения на самом сложном и длинном восточном участке СМП. Однако, возникнет много моментов, которые придется донастраивать. Напомню, за основу берется караванная система. Но караван пойдет со скоростью самого медленного судна. Значит, возникает проблема стандартизации арктического судоходства. Затем поднимется вопрос оптимального расписания движения: грузовые суда не могут ждать на рейде несколько дней, когда караван соберется. Это тоже непростая задача, она решаемая. Думаю, в ходе обсуждения с грузоотправителями мы сумеем выработать оптимальные для всех схемы, решения, расписания.

Пока в рамках финансово-экономической модели развития СМП рассматриваются сценарии, предусматривающие вывоз продукции с арктических проектов преимущественно в западном направлении. Затем планируется плавный переход к круглогодичной навигации в восточном секторе.

- Помимо ледоколов на СМП для экспорта нужен большой торговый флот. Тут назывались разные цифры. В соответствии с планами Минпромторга необходимость грузового флота для СМП оценивалась в 97 судов к 2038 году. А есть ли уже подтвержденные заказы грузовладельцев по строительству судов?

- На данный момент "Росатом" совместно с грузоотправителями провел оценку необходимого количества судов. Ориентир грузопотока, как я уже говорил, 109 млн тонн к 2030 году. На СМП уже работает 30 судов высокого арктического класса, дополнительная потребность оценивается на уровне не менее 67 судов различных типов.

Исторически арктическое судостроение - это уникальная компетенция нашей страны. Но скорость и масштабы арктических проектов за последние 10 лет оказались значительно выше развития отечественного судостроения. Президент на арктическом форуме в Мурманске сказал, что только отечественных судостроительных мощностей сейчас недостаточно, надо налаживать кооперацию с мировыми производителями.

Мы видим большой потенциал для сотрудничества с дружественными странами. Важно в дальнейшем кратно увеличивать ежегодное строительство крупнотоннажных судов арктического класса. Соответствующие планы сформированы Минпромторгом.

- Компании, реализующие проекты вдоль Севморпути, официально уведомляли о переносах сроков проектов в связи с усилением санкционной нагрузки?

- Ни одна из компаний, инвестирующих в проекты на СМП, не заявляла о новых сдвигах сроков проектов. "НОВАТЭК" идет по плану, "Газпром нефть" обеспечивает заявленную отгрузку, "Норникель" работает в графике, Баимский золото-медный проект активно ведет стройку.

Возник сложный вопрос по поводу проекта "Северной звезды". Их Сырадасайское месторождение угля расположено на севере Красноярского края, где в бухте вывоза продукта нужно выполнить дноуглубительные работы в тяжёлых грунтах. Совместными усилиями определяемся с проектным решением, планируем завершить работу в этом году.

Компания "Роснефть" реализует на севере Красноярского края масштабный проект "Восток Ойл". Планируется к подписанию первый долгосрочный контракт на атомный ледокол, который будет закреплен за проектом.

- Грузопоток по СМП в 2024 г. составил рекордные 37,9 млн тонн. Какой прогноз на 2025 год?

- Очень не хотелось бы торопиться с прогнозами. С точки зрения перевозок можно сказать, что мы видим разнонаправленную динамику по грузоотправителям. Так, по "Восток Ойл" идет заметный рост грузопотока, но ряд других компаний имеют незначительное снижение. Можно говорить о коридоре грузопотока по СМП в 2025 году в объеме 36-38,5 млн тонн.

- На ПМЭФ планируются две сессии по Арктике и Северному морскому пути, инициированные "Росатомом". Какие акценты будут сделаны в ходе их проведения?

- На сессии "Северный морской путь - экономика открытий" рассчитываем собрать интересный состав иностранных представителей. Планируется участие КНР, Индии, Южной Кореи, Японии, Дании. Хотим обозначить выход Севморпути на совершенно новый уровень с точки зрения международного вовлечения. Мы задаем вектор открытости, объясняем, что Северный морской путь - не изоляционный проект России, а перспектива международного партнерства.

На сессии "Морской путь по северному побережью Руси: 500 лет истории" будет более прагматичный подход к СМП. Здесь мы хотим услышать мнение компаний-грузоотправителей о работе на Севморпути, а также понять их позиции по поводу финансово-экономической модели маршрута. Сейчас число острых дискуссий по этой модели беспрецедентно, пора сближать позиции, повышать уровень взаимодействия. Нам нужен конструктивный диалог с предпринимательским сообществом, а также важно донести до компаний, что СМП - это возможность решения общегосударственных задач в тесной связке с развитием их бизнеса.

На обеих сессиях "Росатом" намерен погрузить участников в историю Северного морского пути. В этом году отмечается 500-летие начала его освоения. Многие путешественники, первооткрыватели и купцы оставили свой незабываемый след на этом маршруте. Будет справедливо отдать им должное и заявить о продолжении славных традиций российского морского судоходства в Арктике.