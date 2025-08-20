Американец заочно осужден в РФ на 28 лет за участие в боях на стороне Украины

Дэвид О'Лири (в центре за микрофонами) Фото: Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд заочно приговорил гражданина США Дэвида Райана О'Лири к 28 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область, сообщает в среду Генпрокуратура РФ.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил О'Лири к 28 годам лишения свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,6 млн рублей", - сказали в надзорном ведомстве.

Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении О'Лири заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Американец признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

"Установлено, что с августа 2024 по апрель 2025 года О'Лири вместе с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководствуясь корыстным мотивом, незаконно пересек государственную границу Российской Федерации, проник на территорию Курской области, переместив через таможенную границу модернизированный автомат Калашникова и боеприпасы к нему", - сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, О'Лири в Курской области "принял участие в вооруженном конфликте против военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации".

За указанные действия он вплоть до апреля 2025 года получал материальное вознаграждение, общая сумма которого превысила 3,1 млн рублей.