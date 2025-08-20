Поиск

Американец заочно осужден в РФ на 28 лет за участие в боях на стороне Украины

Дэвид О'Лири (в центре за микрофонами)
Фото: Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд заочно приговорил гражданина США Дэвида Райана О'Лири к 28 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне ВСУ в ходе вторжения в Курскую область, сообщает в среду Генпрокуратура РФ.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил О'Лири к 28 годам лишения свободы с отбыванием первых восьми лет в тюрьме, а оставшейся части наказания - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1,6 млн рублей", - сказали в надзорном ведомстве.

Уголовное дело рассматривалось судом в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в международном розыске. В отношении О'Лири заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Американец признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

"Установлено, что с августа 2024 по апрель 2025 года О'Лири вместе с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, руководствуясь корыстным мотивом, незаконно пересек государственную границу Российской Федерации, проник на территорию Курской области, переместив через таможенную границу модернизированный автомат Калашникова и боеприпасы к нему", - сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, О'Лири в Курской области "принял участие в вооруженном конфликте против военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации".

За указанные действия он вплоть до апреля 2025 года получал материальное вознаграждение, общая сумма которого превысила 3,1 млн рублей.

РФ ВСУ США Дэвид Райан О'Лири Курская область
