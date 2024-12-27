В РФ завели дело о теракте и наемничестве в отношении гражданина США

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Гражданин США Райан О'Лири стал фигурантом уголовного дела о теракте и наемничестве в связи с участием в боевых действиях в Курской области на стороне Украины, сообщили в Следственном комитете России (СКР).

"В отношении гражданина США Райана О'Лири возбуждено уголовное дело. Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205) и наемничестве (ч. 3 ст. 359 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале СКР.

По версии ведомства, "О'Лири лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории РФ".

"В августе 2024 года О'Лири, вооруженный автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, используя взрывные устройства и военную технику, незаконно пересек государственную границу РФ и вторгся на территорию Курской области", - говорится в сообщении.

Далее, отмечают в СКР, "преследуя цель устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, О'Лири совершал преступления против мирного населения".

"Следствием принимаются меры к установлению местонахождения О'Лири. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства указанных преступлений и дана уголовно-правовая оценка его действиям", - заявили в ведомстве.