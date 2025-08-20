Генпрокуратура просит обратить в доход РФ имущество экс-замглавы Минобороны Иванова

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ обратилась в Пресненский суд Москвы с иском об обращении в доход государства имущества бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова, следует из картотеки суда.

Иск подан первым заместителем генпрокурора РФ Анатолием Разинкиным, он поступил в суд, он зарегистрирован. Подробности иска пока неизвестны. Иванов был задержан в апреле 2024 года. В июле Мосгорсуд признал его виным в хищении и легализации преступных доходов и приговорил к 13 годам колонии.

Как установлено следствием и судом, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", сформировал организованную группу, в которую среди прочих вошли экс руководитель компании "Оборонлогистика" Антон Филатов, бывший председатель правления банка "Интеркоммерц" Александр Бугаевский, а также ещё несколько человек, для хищения части денег, фактически выделенных на закупку паромов. По данным следствия, через цепочку подконтрольных им компаний фигуранты дела похитили 216 млн руб., которые затем легализовали, в частности, через фиктивные соглашения на оказание консалтинговых и консультационных услуг, в том числе с зарубежными юридическими лицами.

Второй эпизод присвоения связан с хищением 3,9 млрд руб. "Интеркоммерцбанка" по различным фиктивным соглашениям на закупку и обмен валюты через их перевод на счета подконтрольных фигурантам юрлиц в других банках.

В отношении Иванова также расследуется еще одно дело о получении взяток на общую сумму порядка 1,3 млрд рублей. По версии следствия, незаконные вознаграждения были получены за действия и покровительство компаниям, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, принадлежащих, как считает следствие, бывшему заместителю министра. По этому обвинению он также не признаёт вину.

Иванов был назначен заместителем министра обороны РФ в мае 2016 года.