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Тимура Иванова уволили с должности замглавы Минобороны в связи с утратой доверия

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Тимур Иванов уволен с должности заместителя министра обороны РФ, следует из размещенного на портале госслужбы реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия.

Основанием увольнения назван пункт 1.1 части 1 статьи 37 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", предусматривающий возможность увольнения госслужащего в связи с утратой доверия к нему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

В четверг Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил арест Иванова до 23 сентября. Также арест был продлен предполагаемому сообщнику Иванова - бизнесмену, директору компании "Волжский берег" Сергею Бородину.

Иванов и Бородин были арестованы в апреле 2024 года. Им предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки в составе организованной группы. Под арестом по делу также находится предполагаемый взяткодатель - учредитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин, которого следствие считает доверенным лицом Иванова.

Сумма взятки, вменяемая Иванову, составляет порядка 1 млрд руб.

Иванов и другие фигуранты не признают вину.

Тимур Иванов Минобороны РФ
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