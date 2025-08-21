ЦБ РФ определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - ЦБ определил девять признаков мошеннических операций при снятии наличных через банкоматы, говорится в сообщении регулятора.

С 1 сентября 2025 года банки, которые оформили клиенту платежную карту, обязаны при выдаче наличных через банкоматы проверять, не находится ли человек под воздействием мошенников, а также не совершает ли эту операцию злоумышленник. При проверке кредитные организации будут руководствоваться признаками, которые определил ЦБ.

Если операция соответствует хотя бы одному из критериев, банк немедленно сообщит об этом клиенту и на 48 часов введет временный лимит на выдачу наличных денег в банкомате - до 50 тыс. рублей в сутки. Снять более крупную сумму в этот период можно будет только в отделении банка. Способ информирования предусмотрен договором клиента с банком. Как правило, это СМС-сообщение или пуш-уведомление.

Среди признаков возможного мошенничества - нехарактерное для человека поведение при снятии денег. Банк будет учитывать непривычное время суток, нетипичную сумму или местонахождение банкомата, а также запрос на выдачу средств несвойственным клиенту способом, например не с карты, а по QR-коду или цифровой (виртуальной) карте. Наличие информации о пяти и более отказах в выдаче наличных денежных средств, в том числе в связи с превышением лимита кредитования либо ошибками при вводе пин-кода в течение дня тоже является таким признаком.

Еще один - это наличие у кредитной организации информации, что как минимум за шесть часов до операции у человека изменилась активность телефонных разговоров, выросло количество СМС-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.

Банк также может решить, что клиент находится под влиянием злоумышленников, если он снимает деньги в течение 24 часов после оформления кредита (займа) или увеличивает лимит на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте, а также переводит на свой счет более 200 тыс. рублей по Системе быстрых платежей (СБП) со своего счета в другом банке либо досрочно закрывает вклад на аналогичную сумму.

В перечне подозрительных признаков также смена номера телефона для авторизации в интернет-банке, получение информации (в том числе от операторов связи) о том, что изменились характеристики телефона, с помощью которого клиент снимает деньги, или наличие на его устройстве вредоносных программ.