Банки хотят обязать ограничивать снятие денег в банкоматах при подозрении на мошенничество

Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационным технологиям одобрил поправки в закон о банковской деятельности, согласно которым банки будут обязаны ограничивать выдачу наличных денежных средств через банкоматы, если есть основание полагать, что выдача средств происходит без согласия клиента.

Поправки были внесены и одобрены комитетом ко второму чтению законопроекта (№842276-8), который в рамках первого чтения ужесточал меры борьбы с кибермошенничеством и вводил запрет на использование иностранных мессенджеров в банках, ЦБ и госорганах.

Согласно одобренным поправкам, кредитная организация, выдавшая клиенту платежную карту, должна проверить, не происходит ли снятие наличных без согласия клиента через банкоматы. Признаки таких случаев определяет Банк России и размещает их на своем официальном сайте. Если такие признаки выявлены, банк должен ограничить выдачу наличных до 50 тыс. рублей в сутки на 48 часов и сразу уведомить клиента.

"При наличии признаков выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента посредством банкоматов кредитная организация, предоставившая клиенту платежную карту, обязана на 48 часов с момента направления запроса на выдачу наличных денежных средств ограничить выдачу наличных денежных средств на сумму до 50 тыс. рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения", - говорится в одобренных поправках.

Также поправки вводят институт доверенных лиц при получении кредита. Кредитная организация должна дать клиенту возможность по соглашению с ним и с уполномоченным лицом назначить третье лицо, которое будет подтверждать операции по переводу денег с его счетов или снятию наличных, в том числе через банкомат.

Клиент может выбрать одну или несколько операций по переводу денег или снятию наличных, которые требуют подтверждения уполномоченным лицом. Также клиент может определить, какие именно операции и счета нуждаются в таком подтверждении.