Поиск

Банки хотят обязать ограничивать снятие денег в банкоматах при подозрении на мошенничество

Банки хотят обязать ограничивать снятие денег в банкоматах при подозрении на мошенничество
Фото: Александр Манзюк/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по информационным технологиям одобрил поправки в закон о банковской деятельности, согласно которым банки будут обязаны ограничивать выдачу наличных денежных средств через банкоматы, если есть основание полагать, что выдача средств происходит без согласия клиента.

Поправки были внесены и одобрены комитетом ко второму чтению законопроекта (№842276-8), который в рамках первого чтения ужесточал меры борьбы с кибермошенничеством и вводил запрет на использование иностранных мессенджеров в банках, ЦБ и госорганах.

Согласно одобренным поправкам, кредитная организация, выдавшая клиенту платежную карту, должна проверить, не происходит ли снятие наличных без согласия клиента через банкоматы. Признаки таких случаев определяет Банк России и размещает их на своем официальном сайте. Если такие признаки выявлены, банк должен ограничить выдачу наличных до 50 тыс. рублей в сутки на 48 часов и сразу уведомить клиента.

"При наличии признаков выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента посредством банкоматов кредитная организация, предоставившая клиенту платежную карту, обязана на 48 часов с момента направления запроса на выдачу наличных денежных средств ограничить выдачу наличных денежных средств на сумму до 50 тыс. рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения", - говорится в одобренных поправках.

Также поправки вводят институт доверенных лиц при получении кредита. Кредитная организация должна дать клиенту возможность по соглашению с ним и с уполномоченным лицом назначить третье лицо, которое будет подтверждать операции по переводу денег с его счетов или снятию наличных, в том числе через банкомат.

Клиент может выбрать одну или несколько операций по переводу денег или снятию наличных, которые требуют подтверждения уполномоченным лицом. Также клиент может определить, какие именно операции и счета нуждаются в таком подтверждении.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Турбизнес отметил рост дефицита авиапарка в России

Минфин рассмотрит обнуление НДПИ для редких металлов на 15 лет

Минфин рассмотрит обнуление НДПИ для редких металлов на 15 лет

Суд предписал Bayer выплатить около $2,1 млрд по делу о гербициде Roundup

Суд предписал Bayer выплатить около $2,1 млрд по делу о гербициде Roundup

Сбербанк не видит рисков банкротства крупнейших заемщиков

Brent подешевела до $71,88 за баррель

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6077 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне57 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2227 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ37 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе370 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });