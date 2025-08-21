Поиск

"АвтоВАЗ" за время отпуска вложил в модернизацию 347 млн рублей

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Инвестиции "АвтоВАЗа" в модернизацию производственных линий в период трехнедельного корпоративного отпуска (с 28 июля по 17 августа) превысили 347 млн рублей, сообщила компания.

Модернизация и обслуживание производственных линий проводились во всех подразделениях автопроизводителя, а также на его дочерних предприятиях - АО "ПСА ВИС-Авто" и ООО "Лада-Ижевск". В общей сложности выполнено более 10,8 тысячи работ.

В частности, в цехе сварки Lada Iskra смонтирован робототехнический комплекс изготовления пола кузова (ранее - ручная операция). В цехе окраски Lada Granta и Lada Iskra - смонтированы новые окрасочные камеры и заменены на современные модели роботы для нанесения лака. В цехе сварки Lada Granta была введена автоматизация загрузки боковин кузова.

На производстве Lada Vesta осуществлен монтаж робототехнического комплекса сварки пола кузова, а также модернизированы роботы на линии сварки основания кузова.

На линии сборки Lada Niva состоялся капитальный ремонт напольного пластинчатого конвейера: заменено 1,4 км верхних и нижних секций пути. Также проведена модернизация линий сварки и техническое перевооружение краско-приготовительного отделения в цехе окраски. Для подготовки производства нового 1,8-литрового мотора на семейство Niva проведены работы в цехе сборки двигателей.

"Значительная часть модернизации в период корпоративного отпуска была связана с подготовкой производства Lada Azimut. На линии сборки проведены подготовительные работы, позволяющие устанавливать на автомобиль оригинальные компоненты - панорамную крышу и колеса с пятиболтовым креплением. Подготовка к выпуску Lada Azimut велась в цехах сварки (смонтировано 23 робота), а также в производстве двигателей, где будут выпускаться модернизированные моторы", - сообщают в "АвтоВАЗе".

Кроме того, автопроизводитель провел работы, связанные с подготовкой и отгрузкой сборочных комплектов Lada Iskra на мощности ООО "Автозавод Санкт-Петербург".

