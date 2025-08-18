Поиск

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" в понедельник возобновил производство, остановленное с 28 июля по 17 августа включительно, в связи с ежегодным плановым корпоративным отпуском.

"Вышли из отпуска", - сказал "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев.

Трехнедельный отпускной период компания традиционно использует для ремонта, обслуживания, модернизации технологического оборудования и оснастки, а также работ по улучшению условий труда.

Ранее "АвтоВАЗ" заявлял, что компания в начале осени рассмотрит вопрос о переводе своих производственных площадок на сокращенный четырехдневный режим работы с 29 сентября. Причиной для этого называлась ситуация на авторынке, который находится под давлением макроэкономики и больших складов.

Как сообщал Минпромторг со ссылкой на данные регистраций ЭПТС, рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России за 7 месяцев 2025 года снизился на 23,4% - до 704,7 тысячи. ед. При этом в июле продажи несколько оживились, показав лучший результат в этом году: было продано 129,2 тысячи новых легковых автомобилей и LCV - на треть больше, чем в июне, и лишь на 11% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

"АвтоВАЗ" уже несколько месяцев не публикует результаты своих продаж самостоятельно. По данным "Автостата", реализация новых легковых Lada в январе-июле упала на 24,4% - до 183,7 тысячи единиц.

На ПМЭФ-2025 глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов говорил, что компания ожидает снижения продаж Lada в этом году на 20-25% и будет пропорционально корректировать производственный план на год, который утверждался в параметрах 500 тысяч машин.

