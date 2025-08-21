Мишустин пожелал удачи Минниханову на выборах главы Татарстана

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече в Казани с главой Татарстана Рустамом Миннихановым пожелал ему удачи на выборах в сентябре.

"Хочу вам от всей души пожелать удачи на предстоящих выборах главы Республики Татарстан. Вы очень много делаете для развития региона, вас поддерживает президент РФ Владимир Владимирович Путин. Абсолютно уверен, что жители по достоинству оценят все то, что руководство Республики Татарстан делает для развития вашей красивой республики", - сказал Мишустин.

Он назвал Татарстан одним из самых развитых регионов России. Так, по его словам, "успешно действуют особые экономические зоны". "Алабуга" - одна из крупных и эффективных индустриальных территорий в стране. Совсем недавно вы еще одну зону запустили - это "Зеленая долина", - сказал Мишустин.

"Казань - очень гостеприимная, красивая, входит в тройку лидеров крупнейших городов по качеству городской среды. Конечно, жители это видят. Организация самых значимых мероприятий в Казани всегда проходит на высочайшем уровне", - отметил он.

Он поблагодарил руководство Татарстана, которое в короткие сроки приняло конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. "Сегодня будет финал, я заранее хочу поздравить всех, кто будет победителями", - добавил Мишустин.

Минниханов поблагодарил Мишустина за личное участие в форуме и отметил, что власть, в первую очередь, оценивают по качеству жизни населения. "То, что сейчас делается в стране - все программы, нацпроекты, особенно поддержка малых городов и исторических поселений, это заметно меняет нашу страну", - сказал он.

Он также поблагодарил президента РФ и правительство за поддержку республики. "Татарстан везде получает полную поддержку, мы и большую международную программу ведем. Большое спасибо вам, правительству, у нас полный контакт по всем проектам. Поэтому нам созданы все условия, нам нужно только работать", - сказал Минниханов.

Мишустин в Казани посетил форум "Развитие малых городов и исторических поселений" и провел встречу с Миннихановым.