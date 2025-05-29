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Выборы главы Татарстана предложено провести намечены на 14 сентября 2025 года

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госсовета Татарстана по государственному строительству и местному самоуправлению по итогам заседания в четверг предложил депутатам назначить очередные выборы главы республики на 14 сентября текущего года, сообщила пресс-служба парламента региона.

"На рассмотрение Государственного Совета выносится проект постановления о назначении выборов (главы) раиса Республики Татарстан на второе воскресенье сентября, которое выпадает на 14 сентября 2025 года", - приводятся в пресс-релизе слова главы парламентского комитета Альберта Хабибуллина.

Окончательное решение будет принято на сессии парламента региона в июне.

В 2025 году истекает срок полномочий действующего главы Татарстана - Рустама Минниханова. Он возглавляет республику с 2010 года.

Татарстан
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