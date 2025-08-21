Поиск

В Москве заявили, что действия Киева направлены против усилий Трампа по урегулированию

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Украинское руководство показывает, что не заинтересовано в устойчивом урегулировании конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Лавров.

"Его представители комментируют нынешнюю ситуацию специфическим образом, прямо показывая, что они не заинтересованы в устойчивом, долгосрочном, справедливом урегулировании", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.

По его словам, "цели, которые остаются у украинского нынешнего руководства - а эти цели, безусловно, подогреваются западными спонсорами киевского режима - они направлены против тех усилий, которые предпринимает президент (США Дональд - ИФ) Трамп". "С которым мы активно и конкретно сотрудничаем в поиске долгосрочных, устойчивых путей урегулирования", - указал министр.

Комментируя обсуждаемые на Западе возможные гарантии безопасности для Украины, Лавров отметил: "Все эти замысли, по сути дела, связаны с предоставлением гарантий путём интервенции, иностранной интервенции военной на какую-то часть украинской территории".

"И я очень надеюсь, что те, кто такие планы вынашивает - либо они пытаются просто как-то привлечь к себе внимание, но надеюсь, что они понимают, что это будет абсолютно неприемлемо для Российской Федерации и для всех здравомыслящих политических сил в Европе", - сказал Лавров.

Вместе с тем, глава МИД РФ подчеркнул, что "Россия всегда была за честный разговор".

"И те гарантии безопасности, которые были согласованы, подчеркну, по инициативе украинской делегации в Стамбуле в апреле 2022 года, они нами поддерживаются", - заявил министр.

"Были поддержаны тогда и поддерживаются сегодня, потому что они действительно основаны на принципе коллективного обеспечения безопасности, на принципах неделимости безопасности. И все иное, все остальное, все одностороннее - это, конечно же, абсолютно бесперспективные затеи", - добавил Лавров.

Украина США Сергей Лавров МИД РФ Дональд Трамп
