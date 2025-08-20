Поиск

Министры обороны стран НАТО обсудили гарантии безопасности для Украины

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Министры обороны стран НАТО провели видеоконференцию на тему, какие гарантии безопасности они могли бы предложить Киеву, сообщил в соцсети Х председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

"Сегодня состоялась прекрасная откровенная дискуссия между главами оборонных ведомств стран НАТО. Мы получили отличные новости об обстановке в сфере безопасности от главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе (генерала ВВС США Алекса Гринкевича), впервые работающего с нами", - написал он.

По его словам, приоритетом для союзников по НАТО остается достижение справедливого и прочного мира на Украине. Других деталей обсуждения он не предоставил.

В Пентагоне агентству AP сказали, что в обсуждении также принял участие председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. По данным агентства, накануне Кейн также встретился с европейскими военачальниками в Вашингтоне.

НАТО Пентагон Украина Дэн Кейн Алекс Гринкевич Джузеппе Каво Драгоне
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 20 августа

Израильские военные приступили к захвату города Газа

Израильские военные приступили к захвату города Газа

Мелони предложила дать Киеву коллективные гарантии безопасности без приема в НАТО

Великобритания ввела ограничения за помощь в обходе антироссийских санкций

Великобритания ввела ограничения за помощь в обходе антироссийских санкций

В городах Сербии начались уличные акции в поддержку властей

В городах Сербии начались уличные акции в поддержку властей

В Иране заявили, что администрация Трампа отвергала компромиссы Тегерана по ядерному вопросу

В Иране заявили, что администрация Трампа отвергала компромиссы Тегерана по ядерному вопросу
Обострение палестино-израильского конфликта

В Израиле окончательно утвердили проект строительства поселений на Западном берегу Иордана

В Израиле окончательно утвердили проект строительства поселений на Западном берегу Иордана
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7002 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });