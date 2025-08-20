Министры обороны стран НАТО обсудили гарантии безопасности для Украины

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Министры обороны стран НАТО провели видеоконференцию на тему, какие гарантии безопасности они могли бы предложить Киеву, сообщил в соцсети Х председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

"Сегодня состоялась прекрасная откровенная дискуссия между главами оборонных ведомств стран НАТО. Мы получили отличные новости об обстановке в сфере безопасности от главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе (генерала ВВС США Алекса Гринкевича), впервые работающего с нами", - написал он.

По его словам, приоритетом для союзников по НАТО остается достижение справедливого и прочного мира на Украине. Других деталей обсуждения он не предоставил.

В Пентагоне агентству AP сказали, что в обсуждении также принял участие председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. По данным агентства, накануне Кейн также встретился с европейскими военачальниками в Вашингтоне.