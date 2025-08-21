На Соловках новое здание аэровокзала откроют в сентябре

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - На Соловецком архипелаге новое здание аэровокзала для пассажиров планируется открыть в сентябре сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, когда тот прибыл на острова с рабочей поезкой.

"Все работы в завершающей стадии. Открыть аэровокзал для пассажиров планируем уже в сентябре", - рассказал Цыбульский.

Местный аэропорт был построен в 40-е годы XX века. Полеты сюда осуществляются из Архангельска и Мурманска.

Сейчас, как уточнили в пресс-службе вице-премьера, в здании аэровокзала завершается капитальный ремонт.

"Здесь возведено и облицовано новое одноэтажное здание площадью 283,3 квадратных метра, сделаны кровля, полы и окна, выполнено устройство внутренних стен и перегородок, обустроены сети водоснабжения и водоотведения. Ведутся внутренние отделочные работы, работы по установке систем пожарной сигнализации и видеонаблюдения, благоустройству", - сообщили в пресс-службе.

В 2029 году будет отмечаться важная для Соловецких островов дата - 600-летие первого монашеского поселения.

В пресс-службе отметили, что сегодня на архипелаге ведется масштабная реконструкция социальных объектов и модернизация инфраструктуры, включая транспортную. Помимо аэровокзала, это технологический причал, где запланированы строительные работы, а также причальный комплекс "Тамарин", реконструкция которого начнется в ближайшее время.