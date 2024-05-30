Число заходов круизных судов на Соловки вырастет более чем вдвое

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Число заходов круизных судов на Соловки вырастет с 13 в прошлом году до 31 в летнюю навигацию 2024 года, выполнять маршруты с посещением архипелага будут шесть круизных операторов, сообщает пресс-служба Соловецкого музея-заповедника.

"С каждым сезоном поток круизных туристов растет. В 2023 году Соловецкий музей-заповедник посетили туристы круизных компаний "Водоход" (теплоходы "Пушкин", "Соболев"), "Русич" (теплоход "Русь Великая"), "Мостурфлот" ("Крылов"), "ДонИнфоФлот" ("Принцесса Анабелла"). Это в общей сложности 13 заходов на архипелаг. В сезон 2024 года, согласно поступившим заявкам, количество заходов увеличивается до 31. Заповедный архипелаг посетят туристы новых по этому маршруту теплоходов компании "Водоход": "Зосима Шашков", "Крондштадт", "Ленин". Также после перерыва возобновятся заходы круизных компаний "Гамма" (А.С. Попов") и "Созвездие" ("Маленький принц" и "Огни большого города")", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе музея, теплоходы, имеющие Морской регистр, швартуются на Соловках самостоятельно.

"Речные суда делают остановку в карельских портах Повенец и Сосновец, после чего доставляются в Соловецкий музей-заповедник морскими перевозчиками через порт города Кеми (Карелия), - поясняется в сообщении.

Как отметила заместитель директора Соловецкого музея-заповедника Валерия Фролова, несмотря на то, что посещение Соловецкого архипелага в ходе круизных путешествий получается коротким, "после такой ознакомительной поездки часть этих туристов влюбятся в архипелаг и вернутся к нам уже не на один день".

Соловецкие острова - архипелаг в Белом море. Главная точка притяжения туристов и паломников сюда - Соловецкий мужской монастырь, создание которого началось 600 лет назад - в 20-30-е годы XV века. Постройки монастыря разбросаны по четырем островам архипелага. Он внесен в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО.