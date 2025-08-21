Шойгу обсудил с армянским коллегой итоги встречи между Азербайджаном, Арменией и США

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу обсудил со своим армянским коллегой Арменом Григоряном итоги трехсторонней встречи между Азербайджаном, Арменией и США, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

"Армянская сторона проинформировала об итогах трехсторонней встречи на высшем уровне между Азербайджаном, Арменией и США, состоявшейся 8 августа т.г. в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны также обсудили вопросы двустороннего взаимодействия.

Ранее в четверг в пресс-службе Совбеза Армении заявили, что в ходе телефонного разговора Шойгу рассказал Григоряну об итогах встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.

Декларация об урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией подписана лидерами стран Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном 8 августа в Вашингтоне.