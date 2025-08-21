Продажи туров по России на осень снизились на 8%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Объем бронирований туров по России на сентябрь-ноябрь снизился на 8% по сравнению с прошлым годом, это связано с экономией туристов на путешествиях в межсезонье, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Согласно агрегированной статистике крупных туроператоров, на текущую дату общий объем бронирований туров по России на сентябрь-ноябрь пока меньше на 8%, чем год назад. Согласно данным, фиксируется либо уменьшение объема осенних бронирований по сравнению с прошлым годом (у ряда крупных игроков минус 15%), либо примерное соответствие прошлогодним объемам", - говорится в сообщении.

Как отметил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, все негативные факторы, которые отражались на летнем сезоне, продолжают действовать осенью.

"Спад во многом продиктован общеэкономической ситуацией - люди переходят к сберегательной модели потребления. Такие факторы, как запрет Роспотребнадзором купания в Анапе и общий рост цен внутри страны на туристические услуги (как отели, так и перелеты) из-за инфляционных факторов, актуальны и осенью. Сейчас от 74% до 83% всех осенних бронирований приходятся у туроператоров на сентябрь - еще вполне пляжный период на черноморском побережье России", - пояснили в ассоциации.

По данным АТОР, самым популярным направлением для отдыха осенью остается Краснодарский край и, в частности, Сочи, их доля в общей структуре продаж туров по России составляет 36%. На втором месте Крым с долей в 17%. С небольшим отставанием замыкают тройку лидеров Кавминводы (16%). В топ-5 также вошли Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье, 7 и 6% соответственно.

"При этом доли самых популярных осенних направлений в этом году существенно ниже, чем в прошлом. У ряда крупных компаний количество осенних бронирований туров на курорты Кубани в конце августа меньше прошлогодних показателей на 18-36%. Наилучшую динамику на бархатный сезон показывает Крым. Прирост количества продаж туров на полуостров по сравнению с прошлогодними показателями варьируется от плюс 40% до плюс 85%", - сообщили в ассоциации.

В первую десятку востребованных путешествий по России также вошли Татарстан (доля 5%), речные круизы (4%), Дагестан (3%), Калининградская область (2%) и города Золотого кольца (1%).