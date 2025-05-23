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Пляжи Анапы и Темрюкского района остаются непригодными для купания

Пляжи Анапы и Темрюкского района остаются непригодными для купания
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Пляжи Анапы и черноморского побережья Темрюкского района Краснодарского края пока не могут быть использованы для купания и отдыха, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Территория Анапы и черноморского побережья Темрюкского района, обращу на это внимание, именно черноморского побережья, к сожалению, на сегодняшний день остаётся в зоне высокого риска, и наш еженедельный мониторинг, а мы каждый день отбираем на каждом из 150 пляжей песок и воду, (...) пока эти пляжи не могут быть использованы, там проводятся работы по их очистке", - сказала Попова журналистам.

Она также сообщила, что эту территорию специалисты оставляют "как зону особого контроля и мониторинга", как и всю территорию черноморского побережья, для того, чтобы "не допустить рисков для людей и видеть динамику и после очистки".

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По словам главы ведомства, остальные пляжи, как сообщалось, соответствуют санитарным нормам. "Все результаты, которые мы получили на территории от Новороссийска до границы РФ по Черноморскому побережью в сторону Сочи, абсолютно соответствуют санитарным требованиям. Здесь никаких отклонений и нарушений нет по всем тем объектам окружающей среды", - сообщила Попова.

На территории республики Крым и Севастополя отклонений также нет.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего произошёл разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тысячи кв. метров возле "Волгонефти-239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

Мазут на пляжах Краснодарского края

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Хроника 15 декабря 2024 года – 23 мая 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Анапа Темрюкский район
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