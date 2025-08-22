Поиск

Возгорание сухой растительности на востоке Крыма локализовано

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали возгорание сухой растительности на востоке Крыма, огонь охватил 5.200 гектаров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"По уточненной информации, огонь охватил 5 200 гектаров. Пожар локализован. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

О пожаре на востоке Крыма - в Советском и Белогорском районе - ранее в четверг сообщили в МЧС РФ. Спасателям удалось не допустить распространения огня на населенные пункты Малиновка, Лучевое, Северное и Васильевка. Ранее сообщалось, что площадь пожара составила около 7 тыс. га.

К тушению огня привлекли свыше 330 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета МЧС.

МЧС РФ Крым
