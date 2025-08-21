В Туве за сутки локализовали лесные пожары на площади 1,5 тысячи га

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Туве за сутки потушили четыре лесные пожара на площади 355,5 га и локализовали еще девять на площади свыше 1509 га, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на данные диспетчерской службы региона.

Степных пожаров нет. В лесах регионального значения продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, который продлен до 8 сентября.

Полностью потушены возгорания в Бурен-Хемском, Бай-Тайгинском, Бурен-Бай-Хаакском и Элегестинском участковых лесничествах.

Пожары действуют на территориях Шуурмакского, Самагалтайского, Ак-Дуругского, Арыг-Узунского, Чаданского, Овюрского, Чаданского участковых лесничествах. Возгорания в лесных массивах локализованы на территориях Бай-Хаакского, Хову-Аксынского, Элегестинского,Самагалтайского, Арыг-Узунского, Сизимского и Кунгуртугского участковых лесничеств.

Причинами большинства пожаров названы грозы.

Пожары тушат 138 человек, в том числе сотрудники федеральной лесоохраны и девять единиц техники. Им помогают сотрудники федеральной Авиалесоохраны из Красноярского края, Омской и Иркутской областей, республик Бурятия, Хакасия, а также из Приволжья.

В резерве Минлесхоза республики находится 133 человека и 112 единиц техники, отмечает пресс-служба.

По данным Тувинского Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в течение суток 21 августа чрезвычайная пожароопасность 5 класса сохранится на территории Эрзинского района. Ожидается высокая пожароопасность 4 класса на территории двух районов: Бай-Тайгинского и Кызылского.