Глава МЧС высоко оценил учения спасателей и пожарных России, Китая и Монголии

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Александр Куренков поставил высокую оценку трехсторонним учениям спасателей и пожарных России, Китая и Монголии, проведенным в Хабаровске.

"Сегодня прошли первые трехсторонние учения России, Китая и Монголии. Слаженность и высокую выучку, которую вы сегодня видели, которую продемонстрировали спасатели Китая, Монголии, Российской Федерации. Они оцениваются высоко нами. Но есть к чему стремиться", - сказал он в пятницу журналистам.

По легенде учений произошло землетрясение, которое разрушило здания, в том числе химический объект, под завалами оказались люди. На место прибыли спасатели трех стран, распределили участки работ. Российские спасатели извлекли пострадавших из-под завалов, со второго этажа задымленного здания. Китайские спасатели поднимались с помощью альпинистского оборудования на четвертый этаж здания и спасали пострадавшего. Монгольские коллеги вытаскивали из-под завалов крытой парковки автомобили с людьми. В это же время пожарные трех стран совместно тушили железнодорожный вагон и автоцистерну с топливом.

"Эти люди очень самоотверженно выполняют свою задачу. В каждой из стран по линии чрезвычайных ведомств есть гордость за эти подразделения и эту гордость испытываем и мы. У нас лучшие спасатели в мире, мы это подтвердили многими международными операциями", - добавил Куренков.

Вместе с российским министром за учениями наблюдали замминистра по чрезвычайному реагированию КНР Сюй Цзяай и руководитель государственного агентства по ЧС Монголии Гомбожав Аринбуян. После маневров стороны осмотрели спасательную и пожарную технику трех стран. Куренкова, в частности, интересовали система строительства пожарных частей в Китае и электромотоциклы для спасателей.

По окончании мероприятия Куренков наградил отличившихся во время учений спасателей.

