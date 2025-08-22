Рассмотрение иска Генпрокуратуры России к банку Rietumu начнется 22 сентября

Генпрокуратура просит суд вернуть в собственность государства "Дом Москвы" с участком в Риге

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы назначил на 22 сентября предварительное заседание по иску Генпрокуратуры России к латвийскому банку Rietumu и связанным с ним структурам, в том числе российскому представительству, говорится в картотеке арбитражных дел.

Суд также принял обеспечительные меры, заявленные Генпрокуратурой.

Генпрокуратура России 12 августа подала иск к Rietumu Banka AS, Банку Латвии (центробанк), представительству Rietumu Banka в Москве, ООО "Ки Инвест" и OOO RB Investments. Третьими лицами выступают Росимущество, ЦБ России, ГУП "Московский международный центр международного сотрудничества".

Истец просит вернуть в собственность российского государства "незаконно экспроприированный имущественный комплекс "Дом Москвы" (здание общей площадью 4,482 тыс. кв. м и земельный участок 966 кв. м в Риге)". Объект создавался российской стороной как центр культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также Генпрокуратура просит признать недействительным кредитный договор между Rietumu Banka и "Ки Инвест" (принадлежит Rietumu Banka через иностранную компанию ООО RB Investments); ряд сделок 2022-2025 годов по перечислению "Ки Инвестом" в адрес Rietumu Banka денежных средств на общую сумму 105,3 млн рублей; взыскать в пользу государства 100% в ООО "Ки Инвест". Эти сделки касаются вывода средств за рубеж через кредитный договор - банк организовал схему вывода доходов от сдачи земельных участков и помещений на территории Москвы и Московской области в аренду в обход специальных экономических мер.

Также истец просил принять обеспечительные меры, которые суд удовлетворил. В частности, наложить арест на все доли и имущество "Ки Инвеста", на имущество AO Rietumu Banka и представительства Rietumu Banka в Москве, а также на все принадлежащие этим компаниям ценные бумаги, акции и доли в уставных капиталах юридических лиц.