Генпрокуратура РФ подала иск к латвийскому банку Rietumu и связанным с ним структурам

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ подала иск в Арбитражный суд Москвы к банку Rietumu (Латвия) и связанным с ним структурам, в том числе российскому представительству, говорится в картотеке арбитражных дел.

Заявление подано 12 августа, к производству пока не принято. Суть требований не раскрывается.

Среди ответчиков - Rietumu Banka AS, Банк Латвии (центробанк), АО "Представительство Риетуму Банка Латвия в г. Москве", ООО "КИ ИНВЕСТ" и OOO RB Investments.

Третьими лицами выступают Росимущество, ЦБ России, ГУП "Московский международный центр международного сотрудничества".

Арбитражный суд Москвы Генпрокуратура РФ Латвия Rietumu
