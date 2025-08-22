В Брянской области объект ТЭК загорелся после атаки ВСУ

Возгорание ликвидировано

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об ударе реактивными снарядами и БПЛА по объекту топливной инфраструктуры в Унечском районе.

"В результате отражения комбинированного удара, произведенного реактивными снарядами РСЗО HIMARS и реактивными беспилотными летательными аппаратами, произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе", - написал Богомаз в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, возгорание полностью ликвидировано силами сотрудников Брянского пожарно-спасательного центра и личного состава Управления МЧС России по Брянской области.

Он также добавил, что в ночь на пятницу регион подвергся массированной атаке со стороны ВСУ.

"Средствами ПВО министерства обороны РФ перехвачен и уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - отметил губернатор.