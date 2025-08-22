Поиск

МЧС РФ заявило, что в этом году в целом удалось избежать крупных лесных пожаров

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - России удалось предотвратить развитие крупных лесных пожаров в 2025 году за исключением территории Забайкальского края, сообщил в пятницу журналистам глава МЧС РФ Александр Куренков.

"Да, были трудности по Забайкальскому краю, но в целом по стране не дали возможность развиться большим лесным пожарам. Мы считаем, что это есть определенная заслуга не только наша, но и природы в том числе", - сказал министр.

Он отметил, что еще раз дал указание руководителям региональных главков начинать тушить лесные пожары, как только есть угроза для населенных пунктов. Также МЧС всегда готово применить для тушения тяжелую авиацию, отметил Куренков.

Глава МЧС отдельно коснулся техногенных пожаров. "И в целом по стране идет по этому году реальное уменьшение пожаров", - сказал он.

МЧС РФ Александр Куренков
